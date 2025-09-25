El periodista Beto Ortiz ha confirmado que la emisión de “El Valor de la Verdad” con Christian Martínez Guadalupe ‘Cri Cri’, primo del exfutbolista Jefferson Farfán, quien fue acusado de violencia sexual, se realizará pese a las advertencias legales recibidas.

“Ni la Foca Farfán, ni Sarita Colonia, ni Cristo van a impedir”, dijo el comunicador en una entrevista con ‘Magaly TV’.

Martínez, quien estuvo 11 meses en prisión preventiva por la presunta violación a una joven de 19 años que vivía en casa de Farfán, dará sus declaraciones este domingo 28 de septiembre en el sillón rojo, a partir de las 10 p. m.

“Mi madre se movió por todos lados para demostrar mi inocencia. Si no fuera por mi negrita, ten por seguro que me quedaba 20 años adentro”, fueron las palabras de Martínez, conocido como Cri Cri en el avance de ‘EVDV’.

La participación de Cri Cri en ‘EVDV’ fue cuestionada por sus acusadores, quienes a través de sus abogados, enviaron un documento legal que buscaba impedir la emisión del programa de Panamericana TV.

Según un documento legal, la prohibición a Martínez Guadalupe incluye “brindar declaraciones, dar entrevistas, en cualquier medio de comunicación... así como en redes sociales sobre cualquier tema que involucre a la persona de iniciales...”.

“En caso de incumplimiento será denunciado penalmente por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, regulado en el artículo 368 del código penal”, precisaba el documento.