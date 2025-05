¡Fuego cruzado! Beto Ortiz salió al frente para responder con ironía las duras críticas que Magaly Medina lanzó contra su programa ‘El Valor de la Verdad’, especialmente tras anunciar como invitado a Patricio Suárez-Vértiz.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, Ortiz cuestionó también el profesionalismo de Magaly, dejando en claro que “el tema no es el entrevistado, sino el entrevistador”.

“Parece que mi amiga Magaly Medina está muy preocupada por los invitados de EVDV, y yo no puedo sino agradecerle sus desvelos”, expresó con sarcasmo.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre ‘El Valor de la Verdad’?

El pasado 1 de mayo, Magaly Medina criticó la elección de Suárez-Vértiz, afirmando que se trata de un personaje sin escándalos ni revelaciones interesantes para el público.

“Patricio es una persona sin roches. No sé qué puede contar... ¿sus travesuritas con su hermano Pedro cuando eran jóvenes?”, cuestionó la conductora.

Además, la Urraca aprovechó para despotricar contra los recientes invitados del programa, asegurando que la calidad ha bajado desde la participación de Pamela López.

“Después de lo de Pamela López, ya no ha habido gente”, dijo. “Ha estado Dalia Durán, que no interesó. Elías Montalvo, que pasó desapercibido. Y Paul Michael, el saliente de López, que no aportó nada”.

Beto Ortiz arremete: “Eso déjamelo a mí, chochera”

Lejos de quedarse callado, Ortiz rechazó las declaraciones de Magaly y afirmó que todo ser humano tiene historias interesantes para contar.

“Los humanos somos cofres llenos de sorpresas interminables”, dijo. “‘¿Qué más le van a preguntar?’ Eso déjamelo a mí, chochera”.

También cuestionó el enfoque periodístico de Medina: “Esa pregunta, ‘¿qué más le van a preguntar?’, es algo que ningún periodista se haría. Siempre hay nuevas preguntas”.

¿Le mandó indirecta a Magaly Medina por caso Chibolín?

Fiel a su estilo, Beto lanzó una indirecta a a Magaly Medina, en referencia al escándalo que involucra a Andrés Hurtado ‘Chibolín’ y en donde la presentadora fue vinculada por supuestas entregas de pasajes y encubrimiento.

“‘¿Qué más le iban a preguntar a Chibolín?’, me dijeron. Y fíjate tú lo que pasó. Te mando un beso”, señaló Ortiz con un risa pícara, recordando que las primeras declaraciones del caso se dieron en su extinto programa de Willax TV.

Patricio Suárez-Vértiz en ‘El Valor de la Verdad’

El episodio con Patricio Suárez-Vértiz en ‘El Valor de la Verdad’ se transmitirá este domingo 4 de mayo a las 10:00 p. m. por Panamericana.

En el adelanto, el cantante hablará sobre su carrera, su vida personal y momentos íntimos junto a su fallecido hermano Pedro Suárez-Vértiz.

El último participante del programa fue Paul Michael, actual pareja de Pamela López, quien perdió 15 mil soles tras fallar en la pregunta número 15.