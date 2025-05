Beto Ortiz, conductor de “El valor de la verdad”, utilizó sus redes sociales para compartir un video donde le responde a Magaly Medina por sus recientes cuestionamientos hacia los invitados de su programa. Según dijo, él agradece a la popular ‘Urraca’ por estar pendiente de su espacio en Panamericana Televisión.

A través de un video en sus redes sociales, Beto Ortiz aclara que vio un clip de Magaly Medina criticando a los invitados de “El valor de la verdad”, resaltando que son personajes reiterados, quienes no suelen decir nada nuevo en las entrevistas.

“Vi un clip en el que mi amiga Magaly Medina aparece muy preocupada por los invitados de ‘El valor de la verdad’. Yo no puedo sino agradecerle sus desvelos, ella está de seguro muy angustiada por su amigo, por su éxito, porque Magaly siempre está preocupada por el prójimo. Yo no me preocupo tanto, la verdad, pero ella se preocupa más que yo por los invitados de este programa”, empezó diciendo Ortiz.

Asimismo, Beto Ortiz hizo hincapié en la frase de Medina que señala que Patricio Suárez-Vértiz es un personaje al que no se le puede sacar mayor provecho en una entrevista; sin embargo, él decidió romper con los cuestionamientos.

“Escuché la frase: ‘¿qué más le van a preguntar a Patricio Suárez-Vértiz?’, y la verdad es que ahí si me gustaría contestar porque los seres humanos somos cofres de sorpresas interminables, esa pregunta es algo que ningún periodista se haría, porque al final todos los invitados circulan miles de veces por nuestros estudios y siempre hay nuevas preguntas”, precisó.

“El tema no es el entrevistado, es el entrevistador, ¿qué más le van a preguntar?, eso déjamelo a mí, chochera. Que más le van a preguntar a Chibolin me dijeron, y fíjate lo que pasó. Te mando un beso”, agregó el conductor al final de su video.

Cabe resaltar que Patricio Suárez-Vértiz es el nuevo invitado de “El valor de la verdad” y se sentará en el sillón rojo para contar detalles poco conocidos de su vida. Antes de él se presentaron en el programa famosos como Pamela López, Melissa Klug, Shirley Arica, Elías Montalvo, entre otros.