Pablo Heredia ha despertado interés por su participación en “El valor de la verdad”, donde contará detalles de su vida privada y las relaciones que ha tenido. Al respecto, el conductor Beto Ortiz no fue ajeno a la coyuntura y confesó que no conoció al actor argentino; sin embargo, su entrevista fue tan buena que forma parte del top 5 de mejores invitados del programa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Beto Ortiz compartió un extenso mensaje dedicado a Pablo Heredia, de quien dijo que no tenía “ni la más remota idea de quien era”.

“Obviamente leí toda la información que, sobre él, se me entregó la noche anterior a la grabación, pero antes de eso, yo no sabía que este caballero existía. Tan cierto es esto que, en el momento de presentarlo para que hiciera su ingreso triunfal, se me olvidó su apellido, solo dije Pablo… y me quedé en blanco, de modo que tuve que volver a grabar”, explicó Ortiz.

En su mensaje, Beto Ortiz aclaró que la participación de Pablo Heredia fue tan buena que, indudablemente, forma parte de su top 5 de mejores invitados que ha recibido en toda la historia de “El valor de la verdad”.

“Hoy, en cambio, ya tengo claro quién es Pablo Heredia: es uno de los cinco -quizás de los tres- mejores invitados que hemos recibido en los trece años que tiene El valor de la verdad”, expresó.

Por su parte, Pablo Heredia agradeció la publicación y respondió el post de Beto Ortiz con un mensaje donde dijo que fue “el único y mejor entrevistador” que ha conocido.

“Supimos ser, supimos vernos y sacar lo mejor, y sobre todo no paramos de hablar, aunque soy argentino juro que no importa que no me conozcas porque es lo normal, no tendrías por qué y así fue más bonito porque fue sin prejuicios”, escribió Heredia.