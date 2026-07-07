Beto Ortiz reveló quién asumirá la conducción de “El valor de la verdad” tras su salida del programa. Durante una reciente emisión de su espacio televisivo “Beto a saber”, en Willax, confirmó que el exalcalde de Barranco y comunicador Martín del Pomar será el encargado de tomar la posta en uno de los formatos más comentados de la televisión peruana.

Beto Ortiz sorprendió al anunciar públicamente el nombre de su reemplazante y destacó que Martín del Pomar actualmente forma parte de Panamericana Televisión. El conductor recordó además algunos de los proyectos en los que ha participado el exburgomaestre antes de asumir este nuevo reto profesional.

“Un exalcalde va a ser el nuevo conductor de El valor de la verdad. Sí, será un exalcalde de Barranco. Estoy hablando del señor Martín del Pomar”, señaló Beto Ortiz al confirmar la noticia.

Beto Ortiz reveló quién lo reemplazará en la conducción de “El valor de la verdad”. (Foto: Captura de YouTube / Willax Televisión)

Tras el anuncio, el periodista aprovechó para enviarle un mensaje de buenos deseos. Fiel a su estilo, Ortiz señaló que la conducción del programa representa un desafío importante debido a la expectativa que genera el espacio entre el público peruano.

“Yo le deseo toda la suerte del mundo porque la va a necesitar. Con la humildad que me caracteriza tengo que decirle que es una valla muy alta. Es un poco difícil llenar ese enorme vacío. Es como si a alguien le pidieran conducir ‘Magaly TV’ o conducir ‘Aló Gisela’”, expresó Ortiz al referirse al futuro conductor del programa, dejando en claro que la responsabilidad será considerable.

El comunicador también aseguró que reemplazarlo no será una tarea sencilla. Según manifestó, el programa ha construido una identidad propia a lo largo de los años y el nuevo conductor deberá afrontar las comparaciones inevitables con quien estuvo al frente del formato durante varias temporadas.

Beto Ortiz se aleja de Panamericana TV y retomaría programa político en Willax. (Foto: GEC)

“La valla está muy alta”, afirmó Ortiz, quien consideró que llenar el espacio que deja en “El valor de la verdad” será un reto complejo para Martín del Pomar. Con esta confirmación, Panamericana alista una nueva etapa para el programa, que buscará mantener su vigencia bajo una conducción renovada.