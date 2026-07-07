Beto Ortiz reveló quién lo reemplazará en la conducción de “El valor de la verdad”. (Foto: Captura de YouTube / Willax Televisión)
Beto Ortiz reveló quién lo reemplazará en la conducción de “El valor de la verdad”. (Foto: Captura de YouTube / Willax Televisión)
Por Redacción EC

Beto Ortiz reveló quién asumirá la conducción de “El valor de la verdad” tras su salida del programa. Durante una reciente emisión de su espacio televisivo “Beto a saber”, en Willax, confirmó que el exalcalde de Barranco y comunicador Martín del Pomar será el encargado de tomar la posta en uno de los formatos más comentados de la televisión peruana.

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