Beto Ortiz se graduó como bachiller en Comunicaciones a los 58 años, luego de completar una etapa académica que había quedado pendiente durante cuatro décadas desde su ingreso a la Universidad de Lima hace 40 años.

La ceremonia se realizó el sábado 28 de noviembre en la institución a la que ingresó cuando era joven y donde decidió retomar sus estudios después de construir una trayectoria profesional en la televisión.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, Ortiz compartió una fotografía de su graduación y en ella un mensaje que marcó el inicio de su formación profesional que fue hace 40 años desde que ingresó a la Faculta de Comunicación.

Beto Ortiz se graduó en Comunicaciones a los 58 años, cuatro décadas después de ingresar a la Universidad de Lima. (Foto: Instagram / @betoortiz28)

“Hace 40 años ingresé a la Facultad de Comunicación de la U. de Lima. Hace 37 años comencé a trabajar como periodista. Y hace dos horas y media me gradué”, escribió junto a una fotografía con su diploma que acredita la culminación de su formación universitaria.

En esa misma publicación, Ortiz dejó una reflexión sobre la importancia de concretar los objetivos personales, independientemente del tiempo que pueda tomar alcanzarlos. “No importa cuándo ni en qué orden hagas las cosas. Lo que importa es que las hagas”, expresó el comunicador.

El regreso de Beto Ortiz a la Universidad de Lima se produjo después de varios años alejado de las aulas, en una etapa en la que ya contaba con experiencia en distintos espacios de comunicación.

En julio de 2026, el conductor de televisión había contado públicamente que cursaba el décimo ciclo de Comunicaciones y que se encontraba próximo a completar la carrera que había comenzado cuatro décadas atrás.

Durante ese periodo, Ortiz explicó que asistía presencialmente a las clases y compartía las jornadas académicas con estudiantes de aproximadamente 20 años.