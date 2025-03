Beto Ortiz regresa a la televisión con el recordado programa “El valor de la verdad”. Esta vez por Panamericana, la primera invitada será Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, quien contará detalles poco conocidos de su romance y recordará pasajes violentos que vivió con el futbolista.

En conversación con el diario Trome, Beto Ortiz contó detalles de la participación de Pamela López en el programa. Según dijo, López se mostró “muy nerviosa” y lloró en más de una oportunidad.

“(Pamela estaba) muy nerviosa y me sorprendió saber que hay más historias de esta pareja (Cueva -López) que no se conocían, que tienen que ver no solo con agresiones, sino con abortos… Hay varias oportunidades en las que el llanto le impide contestar”, aseguró Ortiz.

“Le aconsejaría a Pamela Franco que vea el programa, que saque su cuaderno y tome nota, porque los agresores, golpeadores, tienen un patrón serial y, si cree que a ella no le va a pasar lo que ha vivido Pamela López, bueno pues”, añadió.

Pamela López hará fuertes revelaciones sobre su relación con Christian Cueva en "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)

Al ser consultado por si Pamela López responderá las 21 preguntas del programa, Beto Ortiz dijo: “No puedo contestar eso, solo decirte que llega lejos”.

Por otro lado, al ser consultado por futuros invitados, Beto Ortiz aseguró que “entrevistaré a gente de la farándula también a políticos, deportistas, a jóvenes y el programa irá todo este año”.

