Biby Gaytán revela el verdadero motivo que la llevó a dejar la actuación |FOTOS

Biby Gaytán, actriz mexicana que alcanzó notoriedad a fines de los años 80 y principios de los 90, al formar parte de la agrupación Timbiriche, se animó a revelar el motivo que la llevó a alejarse de escenarios artísticos. La artista se prepara para volver al teatro con el musical "Chicago".

Durante su más reciente encuentro con la prensa mexicana, la artista aclaró que dejó relegada su labor artística por dedicarse de lleno a sus cinco hijos.

“Porque tengo muchos hijos”, dijo la actriz al ser consultada sobre su ausencia durante tanto tiempo de los escenarios. Cuando un reportero le dijo “Pero, ¿ya están grandes no?”, ella respondió: “No, tengo unos bebés de cinco años todavía pequeñitos, entonces trato de compaginar ambas cosas y no siempre se puede”.

Asimismo, agradeció las muestras de cariño que sigue recibiendo de sus fans, pese a no haber estado en actividad. “Imagínate no tengo con qué pagar, ni tendré nunca, con que pagar el cariño de la gente, eso es algo muy importante para mí”, sostuvo.

En otro momento, Biby Gaytán, según detalla la revista "¡Hola! México" - habló de la relación que mantiene con sus excompañeros de Timbiriche.

Según comentó, aunque la vida los ha llevado por diferentes caminos, el cariño prevalece: “De repente, no tanto porque nuestros ritmos son muy distintos, no siempre se tiene esa oportunidad, pero por supuesto que me daría gusto verlos, saludarlos".

Gaytán ha formado parte de sintonizadas ficciones, entre las que destacan: "Alcanzar una estrella", "Dos mujeres, un camino", "Camila", "En nombre del amor", entre otras.

Recientemente, anunció a través de su cuenta oficial de Instagram, que para sus bodas de plata se prepara un 'reality' show de "Los Capetillo".