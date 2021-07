5 de 12

El Perú celebra este 28 de julio 200 años de su Independencia y el cantante Gian Marco Zignago rindió un homenaje a nuestro país por su bicentenario y en su cuenta de Instagram compartió unos emotivos versos. “Te he escrito tantas canciones y en cada verso he intentado devolver lo que me has dado patria de mis emociones”. (Foto: @gianmarcooficial)