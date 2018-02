Así fue la boda de Taeyang, cantante de BIGBANG

Taeyang, vocalista del grupo K-Pop BIGBANG, y la actriz Min Hyorin se convirtieron en esposos en una ceremonia íntima con familiares y amigos cercanos realizada en la iglesia cristiana Joongang de Seúl.

Min Hyorin, actriz y modelo que llevó años de relación con Taeyang, incluso hizo aparición en algunos de sus clips. Su rostro se ve en una gran pancarta tras el cantante en el video de uno de sus más exitosos temas, "Eyes, Nose, Lips", escrita con la joven Hyorin como su musa.

“He prometido pasar el resto de mi vida con Min Hyorin, quien ha estado siempre a mi lado por los últimos cuatro años. A través de los buenos y malos momentos, siempre creyó en mí y ahora espero con ansias crear una hermosa vida juntos", declaró Taeyang respecto a su compromiso, señala el portal Koreaboo.

Celebridades coreanas como PSY y Seunghoon de Winner compartieron fotos de sus invitaciones personalizadas con flores silvestres y un pasaje de la biblia escrito en oro en el reverso. La pareja realizó además una romántica sesión de fotos en Hawaii para la revista Dazed Korea por el anuncio de su matrimonio.

El actor Ki Taeyoung ofició la boda de la pareja, con quienes asiste a la misma iglesia. Taeyang antes cantó un tema de felicitación en la boda del actor con Eugene del grupo S.E.S, y esta vez el cantante solista y compañero de disquera de Taeyang, Zion.T, cantó en la reciente boda.

Una publicación compartida de YANG HYUN SUK (@fromyg) el Feb 4, 2018 at 3:36 PST

El vestido de Hyorin fue diseñado por Oscar de la Renta y los anillos son de oro blanco de 18 kilates de Chanel. La recepción se llevó a cabo en el Grand Ballroom del Hotel Paradise City en Incheon y Daesung, compañero de grupo de Taeyang, condujo la fiesta.

Youngsong Martin, amiga de la pareja y diseñadora de la escena de boda en un bosque en la saga Twilight, realizó el diseño de interiores de la celebración. "Quiero felicitarlos con una fiesta que represente su puro y precioso primer amor", compartió Martin.

Seungri y CL, amigos y compañeros de disquera de Taeyang, cantaron temas de felicitación para los recién casados, entre ellos "Can't Take My Eyes Off You" en la voz de la ex-2NE1. En uno de los momentos más emotivos de la fiesta, el vocalista de BIGBANG cantó para Hyorin "Eyes, Nose, Lips", el tema que compuso para ella.

Youngbae y Eunran (nombres reales de la pareja) adquirieron un departamento de 4 millones de dólares como hogar de recién casados en la zona de Hannam, una de las más caras de Corea, donde serán vecinos de importantes figuras políticas y celebridades del país.