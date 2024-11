El cantante Bill Orosco aseguró que grabó una presentación musical para “Domingos de fiesta”, espacio que presenta TV Perú, el canal del Estado, donde muestra el talento de agrupaciones peruanas. Sin embargo, el primo de Deyvis Orosco, añadió que su actuación fue borrada “sospechosamente”, causando sorpresa entre sus seguidores.

Al ser entrevistado por “Todo se filtra”, del periodista Kurt Villavicencio, fueron sus seguidores quienes lo alertaron sobre la eliminación del episodio. “Me enteré por los fans, me etiquetaron y me dijeron que el video estaba disponible, pero yo no aparecía”, explicó el artista.

En ese sentido, el cantante de 22 años dijo que tras descubrir la omisión del canal, decidió no investigar a profundidad, dejando que pase. “Fue un musical y nunca salió, no indagué. Las cosas pasan por algo”, comentó, para luego reconocer que podrían existir razones detrás de la eliminación, aunque prefirió no especular al respecto.

En cuanto a la posibilidad de que su primo, Deyvis Orosco, estuviese relacionado con la eliminación, el artista evitó mencionarlo, indicando que no tuvo una respuesta oficial de TV Perú. “Me sorprendió que no saliera, la gente me preguntaba cuándo lo haría, y yo no tenía respuesta”, finalizó.

Como se sabe, Bill y Deyvis Orosco están inmersos en una disputa legal relacionada con el uso, interpretación y comercialización de las canciones de Johnny Orosco, fundador del grupo Néctar. Además, Deyvis presentó un registro de oposición a la marca de Bill, argumentando que la similitud en sus apellidos podría generar confusión entre sus seguidores, lo que fue interpretado como una prohibición para que Bill registre su nombre.