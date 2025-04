La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao sigue dando de qué hablar. El padre de la empresaria, Sergio Baigorria, compartió varios detalles de la ceremonia y fiesta en sus redes sociales, entre ellos, una fotografía con Michelle Soifer junto a una romántica canción, lo que generó diversas especulaciones.

“La oficializaron”, escribieron varios cibernautas a modo de ironía. En los comentarios jugaban con el tema, incluso le agradecían al alcalde de Chaclacayo por publicar los pormenores de la boda, ya que muchos no pagaron la suscripción de 20 soles.

En la instantánea se observa a un sonriente Sergio Baigorria junto a Michelle Soifer, quien eligió un vestido rojo vibrante para el matrimonio religioso. El detalle que no pasó desapercibido fue la canción de fondo elegida: “El amor más bonito” de Tito Nieves .

Al respecto, la chica reality tomó con gracia los comentarios y aclaró que tiene mucho aprecio y respeto hacia el padre de Alejandra Baigorria, quien la ha visto desde sus inicios en la televisión.

“ Me volví viral con el papá de Baigorria . Gleyson se ha preocupado, ja, ja, ja. Yo lo quiero muchísimo y la verdad es que hemos crecido juntos. Nos han visto crecer, me causó mucha gracia y lo compartí. (¿Le comunicaste a Alejandra?) No... don Sergio Baigorria un besote, nos hemos vuelto virales, Gley tranquilo”, comentó entre risas a América Espectáculos.

Durante la boda del último sábado 26 de abril, la artista se lució junto a Gleyson Reñé, su actual pareja, con quien colabora musicalmente. Ambos se dedicaron románticos mensajes en redes sociales y compartieron fotos en la ceremonia y fiesta.