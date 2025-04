Derrochan amor y la magia parece un invitado más en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Los recién casados protagonizaron la noche de este sábado un emotivo baile donde sus sonrisas y ojos brillosos no pasaron desapercibidos. Hoy, son uno y la ilusión está tan presente que parece palpable.

En las imágenes compartidas en redes sociales se observa a la pareja llena de felicidad y complicidad. Empezaron con un vals y luego pasaron a la canción ‘Por toda la vida’ de Fonseca.

En medio de la puesta en escena, invitaron a sus familiares a la pista y compartieron con ellos este momento especial.

Más adelante, y cuando la pareja ya estaba dejando de lado la coordinación y empezaba a disfrutar de la música, entró Ezio Oliva a cantar en vivo ‘Siempre has sido tú‘, emocionando a todos los presentes.

Así inició la presentación de Ezio Oliva en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Sus votos

Los recién casados trasladaron al papel todos sus sentimientos y lo leyeron al llegar a la recepción. Las cálidas y sinceras palabras que ofrecieron conmovieron al público y, como era de esperarse, también a ellos mismos.

“Gracias por ser hogar, equipo y complicidad. Gracias por caminar conmigo este camino que empezamos sin querer y que hoy queremos más que nunca. Hoy no solo me caso contigo, hoy te celebro, te admiro y te amo profundamente. Te elijo, Alejandra, hoy, mañana y siempre ”, sostuvo Said Palao.

“Tu respuesta fue tan honesta, tan madura, que ahí supe que eras diferente. Me dijiste que el deseo de formar una familia se cultiva con el tiempo, que no le tenías miedo ni al matrimonio ni al compromiso y que, si tenía que darse, se daría y aquí estamos. […] Nuestro amor es real. Gracias por dejarme ser, por cuidarme”, señaló Baigorria.