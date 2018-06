Kim Joon, actor y cantante surcoreano que se hiciera conocido por su rol de Woo Bin en el popular dorama "Boys Over Flowers", sorprendió recientemente en su tierra al revelar que llevaba ya 3 años de casado con su novia.

"Muchos probablemente no sabrán que me casé aparte de mis seres más cercanos, siendo que no hubieron artículos sobre mi boda. Inicié una familia con mi ahora esposa, con quien salí por 9 años. Ahora también soy padre de una pequeña", reveló en un medio coreano.

El actor de 34 años, quien interpretó a Song Woo Bin, miembro de los "F4" en la serie coreana, se casó en secreto en 2015 con una oficinista de su misma edad, a quien conoció antes de su debut artístico.

Además de estrenarse en la actuación como parte de "Boys Over Flowers", éxito televisivo de 2009, es uno de los intérpretes del tema principal de la serie, "Paradise", como miembro de la agrupación T-Max, con quienes debutó en 2007.

Posteriormente siguió su carrera actoral a través de otras series y su más reciente incursión en el teatro. Kim Joon recibió numerosas felicitaciones tardías y como respuesta, subió una tierna fotografía junto a su hija en Instagram, quien cumplirá 2 años en 2018.