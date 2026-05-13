Resumen

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Actor Brando Gallesi asegura que Merly Morello y otros colegas no lo apoyaron en crisis. (Foto: Instagram)
Actor Brando Gallesi asegura que Merly Morello y otros colegas no lo apoyaron en crisis. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El actor peruano Brando Gallesi reveló que atravesó una complicada crisis financiera que lo llevó a solicitar ayuda económica mediante TikTok, situación que —según afirmó— evidenció el distanciamiento de varios colegas del medio artístico, entre ellos Merly Morello y Thiago Vernal.

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