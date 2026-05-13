El actor peruano Brando Gallesi reveló que atravesó una complicada crisis financiera que lo llevó a solicitar ayuda económica mediante TikTok, situación que —según afirmó— evidenció el distanciamiento de varios colegas del medio artístico, entre ellos Merly Morello y Thiago Vernal.

Durante su participación en el pódcast “Ouke”, Gallesi contó que perdió todos sus ahorros debido a una mala administración económica y que recurrió a las redes sociales para pedir apoyo a sus seguidores en uno de los momentos más difíciles de su vida.

“No estoy pidiendo mucho, pero nadie me escribió para saber cómo estaba ”, expresó el actor, quien señaló que varios amigos cercanos del entorno televisivo no se comunicaron con él tras hacerse pública su situación.

Consultado sobre la reacción de Merly Morello, con quien mantuvo una cercana amistad desde sus primeros años en televisión, Gallesi aseguró que ambos mantienen diferencias desde hace tiempo.

“Bueno, igual ella tiene problemas conmigo hace mucho tiempo” , respondió el actor, aunque evitó profundizar en las razones del distanciamiento.

La confesión generó diversas reacciones en redes sociales y entre los seguidores del pódcast, especialmente por la relación pública que Gallesi y Morello mostraron durante años en la pantalla chica.

El actor también mencionó a Thiago Vernal como una de las personas que no se comunicó con él tras la difusión de sus videos en TikTok. No obstante, aclaró que no guarda resentimientos por la falta de apoyo.

“En verdad, si no me escriben, está bien, porque creo que no soy su amigo, ya me lo demostraron” , manifestó.

Gallesi sostuvo que la experiencia le dejó tristeza más que enojo y aseguró que continúa deseándoles lo mejor a sus excompañeros de trabajo.

“Es un poco triste porque yo siempre les he deseado y les sigo deseando lo mejor. Cada uno toma sus decisiones en la vida” , agregó.

La situación económica del actor se viralizó luego de que publicara videos en TikTok explicando que había perdido sus ahorros y solicitando donaciones. Según explicó, no esperaba grandes sumas de dinero, sino un gesto de apoyo durante una etapa crítica.

Brando Gallesi, quien participó en producciones como Maricucha, afirmó finalmente que no busca generar polémica con sus declaraciones y que actualmente no tiene interés en retomar vínculos con las personas que optaron por mantenerse alejadas.

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