La modelo mexicana Brenda Zambrano se pronunció sobre el reciente ingreso de su expareja, Guty Carrera, al reality “La Casa de los Famosos”. Según dijo, en el pasado el popular ‘Potro’ habló mal del programa, por lo que le sorprende que ahora forme parte del show.

A través de sus redes sociales, Brenda Zambrano cuestionó el ingreso de su expareja al reality, ya que, cuando ella formó parte del mismo, él no estuvo de acuerdo y “habló súper mal” de “La Casa de los Famosos”.

“Solamente me sorprende muchísimo, que cuando yo estuve en la temporada 2, cuando Guty era mi novio, me hizo un dramón porque iba a ‘La Casa de Los Famosos’, habló súper mal, ‘que pinche proyecto’, y mira cómo son las cosas ahora. Lo criticaba mucho y hasta me llegó a amenazar que se iba de la casa, me hacía mucho berrinche”, señaló la modelo.

Por su parte, Guty Carrera no se quedó callado y en una posterior transmisión en vivo fue consultado por sus seguidores sobre las declaraciones de Zambrano, a lo que señaló que siempre habrá gente malintencionada.

“Siempre hay gente mala que quiere colgarse, que busca vistas y likes hablando mal de los demás”, dijo Guty Carrera durante una transmisión en vivo, a través de TikTok.

Como se recuerda, Brenda Zambrano y Guty Carrera terminaron su relación en medio de una gran polémica y, hasta el momento, la modelo mexicana continúa calificando al modelo como “maltratador, manipulador y chantajista”.

