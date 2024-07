Brunella Horna no se quedó callada y respondió, en vivo en “América Hoy”, al mensaje que le envió Ana Paula Consorte, quien le dijo que debe hablar con su esposo (Richard Acuña) para que deje de decir “tonterías y pavadas” sobre la polémica entre Paolo Guerrero y su club.

Con una irónica sonrisa, Horna fue contundente al recordarle a la brasileña que, si Paolo Guerrero desean desvincularse de la UCV, debe pagar su multa e irse a donde tanto desean.

Tal y como Ana Paula se refirió a Richard Acuña como su esposo, Brunella Horna enfatizó en que ella solo es conviviente de Paolo Guerrero, ya que, hasta el momento, no se han casado.

“Mañana te respondo cada detalle que me has escrito Ana Paula. No sé si tienes algo en contra mía, no sé. Te aconsejo que le digas a tu marido, esposo, conviviente, como le quieran decir, que pague la multa y se van felices de la vida al equipo que ustedes quieran. Chau, chau”, dijo la joven presentadora de televisión.

Como se recuerda, a través de su canal de difusión de Instagram, Ana Paula Consorte se refirió a las recientes declaraciones de Brunella Horna, donde respaldó las declaraciones de Richard Acuña y su negativa de dejar ir a Paolo Guerrero en el actual mercado de pases.

“Mujer, ¿vives con tu marido? ¿Tienes una conversación con él día a día? Al parecer no, porque hablas tonterías y media. Pregúntale a bien a tu marido que él sabía”, escribió Consorte en su publicación.

Ana Paula Consorte terminó su mensaje con un ‘consejo’ a Brunella Horna: “Espero que esté aclarado… Conversa bien y asesórate bien con tu marido antes de seguir hablando tanta pavada”.