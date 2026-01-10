Brunella Horna celebró tres años de matrimonio con Richard Acuña: “Fue un día más que especial”

El pasado 7 de enero, la modelo peruana Brunella Horna y el excongresista Richard Acuña celebraron su tercer aniversario de matrimonio, dedicándose emotivas palabras que resaltaron la estabilidad de su compromiso, realizado en 2023 tras seis años de noviazgo.

Horna, de 29 años, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram acompañado de fotografías inéditas de la ceremonia religiosa y la recepción celebrada en La Molina, calificando la fecha como un momento importante en su vida.

“3 años del día más insuperable de mi vida. Fue un día mágico, lleno de amor y más que especial, rodeado de nuestra familia y amigos. Feliz aniversario amor, Richard Acuña. Mi compañero, confidente y amigo, te admiro cada día más, te amo” , escribió la exconductora.

Por su parte, el político e hijo del empresario César Acuña respondió a la publicación de su esposa reafirmando su compromiso. “Feliz aniversario, esposa bella. Gracias por ser mi amiga y compañera, te amo”, manifestó.

La pareja celebró tres años de casados, aunque su relación comenzó en 2017. Horna recordó que llevan ocho años juntos, tiempo en el que han enfrentado la exposición mediática y la llegada de su primer hijo, Alessio, nacido a finales de 2023.

La boda, celebrada el 7 de enero de 2023, contó con la presencia de artistas internacionales como Mike Bahía y figuras de la política nacional.

Aunque el matrimonio fue pospuesto debido a la coyuntura social y política del país en diciembre de 2022, se concretó un mes después.