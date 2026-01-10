Brunella Horna celebró tres años de matrimonio con Richard Acuña: “Fue un día más que especial”

Escuchar
La modelo compartió en sus redes sociales fotos de su boda | Foto: Instagram (@brunehorna)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El pasado 7 de enero, la modelo peruana Brunella Horna y el excongresista Richard Acuña celebraron su tercer aniversario de matrimonio, dedicándose emotivas palabras que resaltaron la estabilidad de su compromiso, realizado en 2023 tras seis años de noviazgo.

