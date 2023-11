La modelo peruana Brunella Horna se encuentra a pocas semanas de “dar a luz” a su hijo Alessio, por lo que se animó a contar los sentimientos que tiene por el inminente parto.

En ese sentido, mediante sus historias de Instagram, Brunella afirmó que siente bastante temor, pero que al mismo tiempo siente emoción por conocer al pequeño Alessio.

“La semana pasada me dio una crisis después de salir del doctor. Tengo mucho miedo la verdad pero a la vez me muero por conocerlo. Ya estoy más tranquila, esperando el gran momento”, escribió Brunella.





Historia de Instagram de Brunella Horna





¿Qué antojos ha tenido Brunella Horna?

Por otro lado, la conductora de “América hoy” contó que los antojos que tiene durante su gestación están orientados a los gustos de su pareja, Richard Acuña.

Indicó que empezó a tener antojos de comer cuy, una carne que en el pasado no le gustaba mucho, pero que es la favorita del hijo de César Acuña.

MÁS INFORMACIÓN: Brunella Horna se emociona al escuchar los latidos de su bebé

“Antes no me gustaba, pero en el embarazo me dio antojos de todo lo que le gusta a Richard”, indicó la modelo. Asimismo, afirmó que no transmitiría su parto en televisión nacional, ya que lo considera un momento privado.