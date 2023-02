Brunella Horna y ‘La Carlota’ se enfrentaron en el programa “América Hoy” como parte del segmento “No Soporto”, donde la conductora le recordó al personaje interpretado por Carlos Vílchez su salida de ATV y una presunta deslealtad con su amigo Jorge Benavides.

Durante el turno de la esposa de Richard Acuña, ella increpó a ‘La Carlota’ con un rotundo mensaje. “No soporto que seas tan desleal. Que te importe más el dinero que tu amistad con JB (Jorge Benavides)”, expresó.

Como era de esperarse, Carlos Vílchez no se quedó callado y se mostró en desacuerdo con las declaraciones de Brunella Horna. Además, aclaró que su salida de ATV fue por motivos laborales y no deslealtad.

“Yo me hago una pregunta. ¿Desleal se refiere a una persona que cambia de canal? En todo caso, tú eres recontra desleal, has estado en ATV, en América, dejaste Emprendedores. O sea, estamos trabajando… Eso no se llama deslealtad, se llama trabajar, hijita”, fue la respuesta.

Brunella Horna le dice a la Carlota que fue desleal con JB

“Pero… Jorge Benavides es tu amigo”, replicó Brunella. Ante esto, ‘La Carlota’ aclaró que su salida del elenco de “JB en ATV” se dio en buenos términos y su amistad con ‘JB’ sigue vigente hasta la actualidad.

“Y no tiene nada que ver la amistad con el trabajo. (El contrato terminó), además el Perú entero sabe que Jorge y yo somos recontra amigos. Y yo había hablado con él sobre el tema para irme a otro canal”, precisó el presentador de “Mande quien mande”.

Muestran foto de Brunella Horna en "Bienvenida la tarde"