Tras emitirse la entrevista de Camila Ganoza, expareja y madre de la hija de Richard Acuña, en “Magaly TV, la firme”, muchos esperaban la pronta respuesta de Brunella Horna; sin embargo, ella no se presentó en el set de “América Hoy” y su ausencia despertó los rumores de sus seguidores. Al respecto, el productor del programa salió al frente para aclarar lo sucedido.

A través de sus stories en su cuenta oficial de Instagram, Armando Tafur, productor de “América Hoy”, reveló el verdadero motivo por el que Brunella Horna se ha ausentado del programa. Según dijo, ella tiene descanso médico desde el pasado lunes 3 de abril.

“Para todos los que están preocupados, preguntando por qué Brunella Horna no está apareciendo en ‘América Hoy’, les informo que ella tiene descanso médico desde el lunes 3 de abril”, aclaró el productor en sus redes sociales.

“No tiene absolutamente nada que ver con los temas que se viene tocando o comentando, Brunella volverá al programa ni bien mejore su estado de salud. Gracias”, añadió Tafur en su comunicado, descartando que Brunella se haya ausentado para hablar de la polémica de Richard Acuña y su expareja Camila Ganoza.

Armando Tafur, productor de "América Hoy", aclaró el motivo de la ausencia de Brunella Horna en el programa. (Foto: Captura de IG)

¿Qué dijo Camila Ganoza?

Como se recuerda, el pasado lunes 10 de abril, el programa “Magaly TV, la firme” presentó una entrevista a Camila Ganoza, expareja y madre de la hija de Richard Acuña, donde la joven se refirió a lo que fue su relación con el excongresista, a quien acusó de maltrato psicológico y de haberle sido infiel en el pasado.

En la conversación con Magaly Medina, Ganoza reveló detalles poco conocidos sobre la dura etapa que vivió al lado de Richard Acuña. Según relató, el también político la agredía verbalmente en reiteradas oportunidades, incluso en presencia de su hija.

“Tuve mucho maltrato psicológico de su parte y maltratos de otros sentidos (maneras), que él sabe que son ciertos y que no me los podrá negar. Me minimizaron como mujer. Me ha gritado muchas veces en mi casa, frente a mi hija. Él siempre ha tratado de hacerme menos”, reveló Ganoza al programa de espectáculos.

América Hoy: Caso Richard Acuña 1