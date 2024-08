Ante la creciente especulación sobre un posible fichaje de Christian Cueva por el Club Universidad César Vallejo, Brunella Horna, modelo peruana y esposa del presidente del club, Richard Acuña, se pronunció en contra de dicha incorporación.

En declaraciones para “América Hoy”, programa que conduce, Horna expresó su deseo para que el futbolista no conforme el equipo trujillano. “No estoy enterada de que si ha firmado, no he visto… Espero que no firme”, dijo aclarando su posición.

Luego complementó: “[...] Han salido ayer unas imágenes de Cueva que estaría tomando cerveza yendo a Huaral. Imágenes así van a salir, la verdad que no veo a Cueva de antes, que tenía futuro”.

CONOCE MÁS: La razón por la que Brunella Horna le pidió a Paolo Guerrero que se disculpe con Guillermo Salas

Finalmente, Horna sentenció: “[...] Está cero comprometido con el fútbol”. La negativa de Horna se suma a los diversos comentarios y reacciones que ha generado la posibilidad de que Cueva se vista con la camiseta poeta.

El jugador ha sido pareja de Pamela López, amiga cercana de Brunella Horna. La relación del futbolista con Pamela terminó por la supuesta infidelidad de Christian con la cantante Pamela López.

A pesar de la supuesta intención de contratarlo, el Club Poeta habría desistido en la contratación, dejando de lado a Christian Cueva, quien estaría rumbo a una festividad de Huamachuco, donde se presentará Pamela Franco.