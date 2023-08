La modelo Brunella Horna reveló en televisión nacional que tendrá un hijo varón con su esposo, el político Richard Acuña. Así lo anunció en el programa ‘América hoy’, en donde recibió las felicitaciones de sus compañeros de set.

“Me quedé un poco muda, feliz. Siempre soñé con un hijo, era mi sueño. Siempre lo soñaba. Cuando salí embarazada yo decía que quiero un bebé sanito, salga hombre o mujer, pero en el fondo yo siempre deseaba que mi primer bebé sea hombrecito”, expresó Brunella emocionada.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Brunella Horna?

Tras el anuncio oficial de su embarazo, la modelo contó también que lleva 6 meses de gestación. Asimismo, reveló que junto con su esposo, Richard Acuña tardaron casi 1 año en concebir al bebé.

“Yo no salí embarazada rápido, no salía… Nosotros queríamos ya encargar el bebé y nos demoramos varios mees… casi un año que yo salga embarazada. Y muchas veces venía acá al canal, al camerino, con los ojos rojos porque me daban malas noticias… pero igual no pegaba”, explicó.

Brunella Horna desea un parto natural

Por otro lado, la también conductora de televisión explicó que desea que su hijo nazca bajo un parto natural. De acuerdo con Brunella Horna, el bebé nacerá en noviembre del 2023.

“Me gustaría que sea parto natural. Lucharé hasta el final por eso. Pero todo depende del bebé”, dijo la empresaria.