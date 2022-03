Brunella Horna sorprendió este miércoles al revelar detalles de la mala experiencia que le tocó vivir al sufrir una negligencia médica durante una cirugía estética a la que se sometió a los 18 años de edad.

La empresaria chiclayana hizo esta revelación en el programa “América Hoy”, precisamente en la secuencia donde se analizaba los radicales cambios estéticos de algunas modelos.

“Sufrí una mala operación. No era a los glúteos. Yo entré a una operación para hacerme solamente el busto, porque era lo que yo quería, y al salir de la cirugía me habían hecho una cosa que yo no había pedido”, contó la exchica reality.

Pero lo terrible llegó después, ya que, según contó Brunella Horna, esta mala praxis a su corta edad puso en riesgo su vida.

“Terminé mal. Estuve internada dos semanas porque se infectó. Fue terrible, por eso le digo a las chicas que tengan muchísimo cuidado”, señaló la conductora haciendo hincapié que, en aquel entonces, acababa de cumplir la mayoría de edad.

La joven empresaria finalmente dijo que en ese momento no tomó acciones legales, y que se vio obligada a buscar a otro cirujano.

“En el momento no tomé ninguna carta en el asunto, yo al final tuve que ir a otro doctor a que me arreglé porque yo había quedado muy mal. Me sentí muy mal porque obviamente era algo estético y yo ya trabajaba en televisión”, acotó Brunella Horna.

