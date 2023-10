La modelo peruana Brunella Horna, que también conduce el programa de espectáculos “América hoy”, confesó que reservó una habitación en el Hotel Hilton de Miraflores, donde se hospedaba Lionel Messi y su selección, con la intención de tomarse una foto con este pero no lo logró.

La rubia explicó que reservó la habitación un día antes del partido entre Perú y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Yo quería una foto con Messi, días antes reservamos una habitación en el hotel y bueno estuve ahí, pero no logré la foto. Pagué por gusto, es la verdad”, dijo Horna en televisión.

¿Por qué Brunella Horna no estuvo en “América hoy” el martes 17 de octubre?

La conductora aclaró que su ausencia en el programa el día del partido no fue por este motivo, sino porque cenó una hamburguesa que le cayó mal al estómago.

“No vine a trabajar porque comí una hamburguesa que me cayó muy pesada en la cena y no fue porque me fui a ver a Messi”, resaltó entre las risas de sus compañeros.

Horna también explicó que su hermano menor, Thiago, y los hijos mellizos de su esposo, Richard Acuña, tenían la ilusión de conocer a Messi, pero que siempre alentó a la Selección Peruana de Fútbol.

“Fui por los niños de Richard y mi hermanito, que estaban ahí emocionados por ver a Messi, pero no lo logramos”, comentó. “Yo soy una hincha verdadera porque no soy como Edson... yo estuve con la camiseta peruana hasta el final, jamás me pondré la camiseta de argentina, jamás lo voy a hacer”, agregó.