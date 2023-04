Brunella Horna sorprendió al llamar al programa ‘América Hoy’ y anunciar su salida del programa tras la denuncia que enfrenta su esposo Richard Acuña con su expareja Camila Ganoza. Esta noticia hizo que Ethel Pozo llore ante cámaras y le dedique unas palabras a su amiga.

“Te queremos, esa es la verdad, fuera de las pantallas nos hemos hecho amigos todo. Nos da pena que hoy sea un hasta pronto”, expresó.

La hija de Gisela Valcárcel también hizo mucho énfasis en que espetan la decisión que tomó Brunella Horna y lamentó no poder dar más detalles para que el público entienda la razón de la salida.

“Es parte de tu vida, lo hemos conversado aquí que estamos tan frustrados porque no podemos contar todo, solo un poco, pero respetamos tus decisiones”, manifestó.

mira aquí el video Brunella Horna se aleja de 'América hoy'

Brunella Horna anuncia su salida de ‘América Hoy’ tras fuerte denuncia contra Richard Acuña

La esposa de Richard Acuña contó que han sido semanas muy duras para ella y que lamentablemente tendría que priorizar su salud.

“Definitivamente, han sido semanadas difíciles para mi salud, no ha sido nada fácil. Por recomendación del médico me dijo que debo descansar, yo todo rebelde no le hice caso porque quería seguir trabajando”, comunicó.

“El último día que fui a Pachacama tuve el susto más grande mi vida y yo se los cuento porque ustedes saber por lo que yo estoy pasando. Al día siguiente ustedes dejaron todo y estuvieron conmigo”, agregó.

“Para mí fue un día que no puedo describir, fue terrible. A raíz de este episodio yo tuve que estar en descanso absoluto. Ahora estoy en Chiclayo porque quería estar con mis papás y mis abuelos”, dijo la empresaria.

Janet Barboza le preguntó si su salida es definitiva o por cuánto tiempo se ausetaría de ‘América Hoy’, a lo que Brunella Horna respondió: “Nadie sabe, es una evolución que yo pueda tener y estoy dando todo de mí para estar mejor. En todos los sentidos porque también influye que yo esté bien emocionalmente... Todo mi entorno lo sabe, pero públicamente aún no lo puedo decir”.

“Espero volver porque me harán mucha falta en mi vida”, comentó.