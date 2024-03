¡Uy, los lujos están por todos lados! Brunella Horna sí que está aprovechando el feriado largo por Semana Santa, y es que la conductora de televisión ha optado por vacacionar en otro país, específicamente en París, a donde llegó con toda una ‘mancha’.

La ‘Bubu’ se ausentó el día miércoles en el programa ‘América hoy’. Muchos pensaron que se debía a un tema de salud, pero no, la verdadera razón fue su viaje familiar junto a su esposo Richard Acuña.

Ella ya ha compartido varias instantáneas en sus redes sociales, donde se observa que han roto ‘el chanchito’ para llegar hasta este costoso destino.

Pero la travesía no ha sido solo de pareja, sino que todos los hijos del director del club César Vallejo también han viajado.

No obstante, un detalle que llamó la atención de los cibernautas es que el hijo de Brunella Horna no aparece en las fotografías. ¿Será que se quedó en Perú?

Brunella Horna con su familia en París.

Brunella Horna y Ana Paula Consorte

No se pasan con nada. En los últimos días, ha quedado evidenciado que Brunella Horna y Ana Paula Consorte no se llevan nada bien pese a que sus esposos trabajan juntos en Trujillo.

Al ser abordada por las cámaras de ‘Amor y fuego’, la brasileña aprovechó para marcar distancia de la conductora de televisión. ¿Qué dijo?