La modelo Brunella Horna no ocultó su desconcierto ante las revelaciones que vinculan a su amiga Pamela López con Luis Fernando Rodríguez, un empresario que tendría una relación de nueve años y una hija con Nardha Velarde, supuesta amiga cercana de López. Visiblemente afectada, Horna declaró no haber tenido la oportunidad de conversar con Pamela sobre las acusaciones.

Durante la última edición de “América Hoy”, Brunella aseguró que se enteró del supuesto romance cuando el equipo de producción del programa le envió el adelanto de la nota emitida por Magaly Medina. “Me chocó. Me comí toda una torta de chocolate de los nervios, la verdad es que no me lo esperaba”, confesó. “No sabía absolutamente nada”, añadió.

Respecto a Pamela, Horna fue clara en su postura: “Me parece indefendible, me parece terrible”, expresó con firmeza. Aunque destacó la importancia de escuchar la versión de López, dejó en claro que cree en lo dicho por Velarde. “Más allá de si él está soltero o no, entre amigas tenemos códigos: el ex es sagrado, no se toca”, concluyó.

Pamela López responde a las acusaciones





Ante las crecientes especulaciones, Pamela López se pronunció para aclarar su relación con Luis Fernando Rodríguez. Según sus declaraciones, conoció a Nardha Velarde a través de Lorena, esposa del exfutbolista Coyote Rivera, aunque afirmó que la relación con Velarde no ha sido cercana. “A la señora la conocí por Lorena, la esposa del Coyote. Pero la traté muy poco”, comentó.

Sobre Rodríguez, López explicó que lo conoció en un contexto familiar y que, según lo que él mismo manifestó, su relación con Velarde era únicamente la de “buenos padres”. “Lo conocí y hemos afianzado un vínculo de amistad con él y mi grupo de amigas en un viaje familiar, donde pude ver que ellos mantenían únicamente una relación de buenos padres, tal como él nos indicó”, relató. Además, añadió que tanto Rodríguez como Velarde les confirmaron que eran solteros y llevaban vidas independientes.