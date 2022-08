Brunella Horna captó la atención de sus compañeros de “América Hoy” luego que se luciera sin su anillo de compromiso que le entregó Richard Acuña el pasado 16 de julio, cuando le pidió matrimonio en una sala de cine de Lima.

El primero en notar este detalle fue Edson Dávila, quien en pleno programa en vivo le hizo la siguiente pregunta: “¿Tu anillo? Me preocupas, y te digo una cosa hermana Ethel… así empezó Melissa”.

“¿Qué pasó? Te vas olvidando varios días”, agregó Ethel Pozo notoriamente sorprendida en la emisión de este jueves 4 de agosto de “América Hoy”.

Ante los cuestionamientos, Brunella decidió revelar los motivos por los que no luce el anillo que le dio Richard. “Desde el sábado no tengo mi anillo... no, no lo perdí, no lo vendí”, dijo en un inicio logrando captar la atención de todos los presentes en el set de “América Hoy”.

La joven modelo y empresaria contó que tuvo que devolver su anillo para que le hagan unos ajustes debido a que le quedaba muy grande.

“Lo que pasa es que Richard se equivocó de talla, compró una talla más grande y justo aproveche mi viaje (a Miami) y lo deje por allí, en la misma tienda donde él lo compró para que esté a mi medida y no se me caiga”, comentó.

Finalmente, Horna reveló que su madre será la encargada de traerle su anillo a Lima. “Mi mamá ahorita viene (a Lima) y lo trae”, dijo.

Brunella Horna se lució sin anillo de compromiso en AH