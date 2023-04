Brunella Horna volvió a redes sociales compartiendo una foto con Richard Acuña y su familia. En la instantánea la modelo se muestra bastante sonriente, evidenciando una mejora en su estado de salud, luego de que ella confesara que necesitaba un descanso absoluto por una descompensación.

“Nosotros somos familia”, es el breve texto que acompaña la publicación de la influencer, quien -la última semana- remeció las redes sociales al revelar que se retiraría de América Hoy, donde se desempeñaba como conductora.

Brunella Horna reaparece con Richard Acuña | Captura Instagram

“Han sido unas semanas difíciles para mí, no ha sido nada fácil y por recomendación de mi médico, tengo que descansar. Yo toda rebelde no le hice caso, tengo que aceptar el error, yo quería seguir trabajando, algunos días faltaba, pero yo quería estar ahí. El último día que yo fui, en un enlace en Pachacamac, no hice caso, seguí haciendo mi vida como si nada y ese día tuve el susto más grande de mi vida”, dijo con la voz quebrada, notablemente afectada.

Cabe recalcar que la pareja de recién casados estuvo en boca de todos tras las acusaciones de infidelidad de Camila Ganoza, la ex novia y madre del hijo de Richard Acuña.