La cantante Brunella Torpoco protagonizó un momento tenso al retirarse del set del programa de televisión “Hablemos de belleza”, de Willax TV, tras ser cuestionada sobre las críticas que Lucía de la Cruz hizo acerca de su voz.

En la entrevista, Torpoco leyó una pregunta hecha por la producción del programa: “¿Qué piensas de que algunas artistas salieron a decir que eres desafinada, como es el caso de Lucía de la Cruz?”.

Ante el cuestionamiento, la salsera se mostró incómoda y respondió: “No me gusta hablar sobre eso porque genera polémica”. “Yo me porté de lo más cordial, pero me faltaron el respeto”, dijo la artista quien señaló que la conductora del programa, Desysi Córdova no conocía ni su nombre.

¿Qué dijo Brunella Torpoco sobre la producción de “Hablemos de belleza”?

El programa no se emitió por la señal de Willax TV, pero fue difundido en “Amor y fuego”, en las imágenes Brunella se notó desencajada. “Nunca me había realizado ese tipo de interrogantes. Esto lo hicieron para burlarse y dejarme mal”, comentó.

La cantante también acusó a la producción del programa de haber “tramado todo” para que ella hablara mal de otras artistas. “Yo creo que tramaron todo y esperaban que hablara mal de otras personas y de todo el mundo”, dijo.

¿Brunella Torpoco lloró tras polémica pregunta en Willax TV?

Finalmente, la cantante reveló que episodio le generó tristeza y que lloró, por lo que decidió retirarse del set de grabaciones. “Dios me hizo fuerte”, agregó.

Brunella Torpoco es una cantante de salsa peruana que ha ganado popularidad en los últimos años. Su música ha sido elogiada por su energía y ritmo, así como el relanzamiento de su carrera tras haberse retirado brevemente por presuntas extorsiones.