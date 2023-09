La cantante de salsa Brunella Torpoco viene ganándose un nombre en la industria musical peruana y, por el momento, quiere luchar por sus sueños sin distracciones. De esta manera, la salsera descartó que haya planeado convertirse en madre en el corto plazo.

En entrevista para el diario Trome, la cantante de salsa aseguró que todavía no ha pensado en la maternidad, pero no le cierra las puertas a la posibilidad. Eso sí, siente miedo por cómo podría afrontar el embarazo.

“No es algo que lo tenga pensado, no estoy apurada en ser mamá. Si llega, pues bienvenido sea, Dios sabrá en qué momento llegará. Igual, debo confesar que tengo mucho miedo, muchos nervios, he visto videos de cuando dan a luz y me ha afectado”, señaló.

Por otro lado, la salsera también fue consultada por su faceta profesional y si incursionará en la actuación o conducción de algún programa. Como se recuerda, recientemente formó parte del teatro musical en una producción de Michelle Alexander.

“Como conductora nada por ahora, pero antes he comentado que me gustaría actuar, que me gusta interpretar y hace poco me dieron la oportunidad de participar en teatro musical en una producción de Michelle Alexander, a quien le agradecí por tenerme en cuenta. Más adelante me gustaría incursionar más en el teatro y aprender mucho más”, dijo la cantante.

Asimismo, Brunella Torpoco, quien acaba de cumplir 25 años, contó que en algunos días lanzará un tema inédito que está escribiendo donde contará diversos pasajes de su vida, al estilo de “El cantante” de Héctor Lavoe.