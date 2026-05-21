La música tropical vivirá una noche histórica este 19 de junio con “Rumba para Papá”, evento que reunirá por primera vez en un mismo escenario a Brunella Torpoco, Daniela Darcourt, Masiel Málaga y La Caro Band de Cuba. El espectáculo se realizará en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina y promete convertirse en una de las celebraciones más esperadas por el Día del Padre.

El show reunirá a algunas de las voces femeninas más destacadas de la salsa peruana, quienes interpretarán sus mayores éxitos en una noche cargada de ritmo, emoción y energía. La propuesta busca ofrecer al público una experiencia musical para disfrutar en familia y rendir homenaje a los padres con una fiesta inolvidable.

“Rumba para Papá” promete una noche llena de salsa, emoción y grandes éxitos musicales.

Brunella Torpoco adelantó que prepara una presentación especial junto a toda su orquesta completa. “Este show es especial, ya que celebraremos el día del Papito como se merece. Mis grandes éxitos y toda la energía para hacer vibrar Scencia de La Molina”, comentó la cantante, quien recientemente lanzó su nuevo tema “Amor Vuelve”.

Las entradas para “Rumba para Papá” estarán disponibles desde el 21 de mayo a las 9:00 a. m. y contarán con promociones especiales por tiempo limitado. La expectativa por este encuentro salsero continúa creciendo entre los seguidores de la música tropical.