Brunella Torpoco logra sold out en Iquitos durante el 28° aniversario de Explosión

Iquitos vivió una noche inolvidable durante la celebración por los 28 años de Explosión, evento que logró un rotundo sold out y reunió a cientos de asistentes en una verdadera fiesta amazónica. El público llegó desde temprano para ser parte de una jornada marcada por la identidad, la música y la euforia colectiva.

Uno de los momentos más ovacionados fue la presentación de Brunella Torpoco, quien confirmó su gran momento artístico con un show cargado de carisma, potencia escénica y conexión directa con el público. La artista se mostró emocionada por el recibimiento y destacó el cariño de la gente, la gastronomía y el valor humano de la ciudad.

El éxito de la cantante también se refleja fuera del escenario. Actualmente, Brunella Torpoco lidera el Top 100 Perú de Radio Charts con “Mix Chelero 4”, superando a reconocidos artistas internacionales y nacionales, consolidándose como una de las figuras más fuertes del momento.

Con el lleno total en Iquitos, el aniversario de Explosión no solo celebró su trayectoria, sino que reafirmó el poder de convocatoria de Brunella Torpoco, quien atraviesa una etapa clave en su carrera y se posiciona como garantía de éxito y tendencia en la música peruana.