Tras finalizar su gira por Estados Unidos, Brunella Torpoco regresa con una nueva propuesta musical junto al cantante Tony Manuel. Ambos artistas interpretan “No sufras corazón”, tema compuesto por Edgar Javier Flores Purizaca.

La cantante chalaca atraviesa un destacado momento artístico luego de llevar su música a escenarios internacionales. En esta oportunidad, comparte canción con Tony Manuel, quien viene ganando popularidad y llamando la atención en TikTok. La colaboración busca impulsar su carrera y acercar su propuesta a un público más amplio.

La canción será presentada en la Gran Serenata al Chimpum Callao.

El lanzamiento oficial será este domingo 16 de agosto, desde el mediodía, durante la Gran Serenata al Chimpum Callao, en la zona de Chacaritas (La 7tma). El evento contará con la participación de La Charanga Habanera, Los 4 de Cuba, Maryto y su Salsón, K-llao Salsa y La Primerísima, además de Brunella Torpoco y Tony Manuel. El ingreso será libre con la entrega de un vívere.

“Estoy muy emocionada de volver a mi barrio el Callao a presentar y compartir este nuevo tema con mi gente, por eso ‘No sufras corazón’ tiene un significado aún más bonito para mí. Ya saben, los espero este domingo desde el mediodía”, expresó Brunella Torpoco.