Bruno Ascenzo: "'Dos más dos' busca plantear posibilidades, no juzgar"

Bruno Ascenzo no cree en las coincidencias, pero sí en el instinto y en el trabajo en equipo. Así es como ha labrado su nutrido derrotero artístico, desde que pisó por primera vez los escenarios televisivos a los 13 años de edad, interpretando a Mauro en “Travesuras del corazón”.

Dos décadas después, convertido en uno de los directores de la escena cinematográfica y teatral peruana con mayor proyección, afronta un nuevo reto al frente de “Dos más dos”, la nueva propuesta del teatro Pirandello.

Con los roles actorales de Gianella Neyra, Magdyel Ugaz, Óscar López Arias y Carlos Carlín, la obra basada en la adaptación teatral de la cinta argentina homónima, cuenta la historia de dos parejas que buscan revivir la llama de la pasión a través del swinger.

"Una pareja es conservadora y la otra tiene mayor experiencia en el tema del swinger. Esa mezcla de cuatro personalidades totalmente opuestas hacen divertida la situación”, comenta Bruno Ascenzo sobre "Dos más dos".

Ascenzo, de 33 años, asegura que su nueva propuesta teatral "busca plantear posibilidades, no juzgar".

“El teatro te permite poner sobre la mesa temas para discutir y cuestionarse. Me parece bien que la sociedad pueda conversar, pues en la comunicación está el secreto para siempre llevarnos bien como seres humanos. Cada persona es libre de hacer lo que desee sin hacerle daño a nadie”, remarca.

El versátil director reconoce que en algún momento de su vida enfrentó dudas vocacionales que lo llevaron a plantearse nuevos rumbos; sin embargo la pasión por crear y contar historias, pesó más.

"En algún momento tuve dudas vocacionales, como cualquier persona de este mundo. Me he cuestionado mucho, pero he llegado a la conclusión de que me gustaría seguir haciendo lo que he venido haciendo durante estos 33 años: dirigir, actuar y escribir", comenta.

Bruno Ascenzo es un apasionado de lo que hace. Ama dirigir, pero también disfruta ser dirigido. "Me gustan las dos cosas. He actuado con gente muy capa y también he dirigido a gente muy capa. Todo ha sido un aprendizaje constante y si puedo y no me vuelvo loco en el intento, seguiré compartiendo ambas cosas", remarca.