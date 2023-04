Bruno Pinasco se mostró más sincero que nunca y reveló algunos detalles de su vida, los cuales son muy poco conocidos. En la conversación que tuvo en el programa de YouTube ‘La Habitación de Henry Spencer’, se animó a hablar sobre la forma en cómo anunció su homosexualidad.

En la entrevista con Carlos Burneo, el conductor de ‘Cinescape’ contó cómo es que para su cumpleaños 42 se sintió listo para contar su orientación sexual.

“Como saben Bruno Ascenzo es mi hermano y lo quiero un montón (...) Y también soy amigo de Ricardo Morán y ellos lo hicieron en su momento (...) Me dijeron tú has tu chamba, la gente te quiere por lo que eres, por tu trabajo. No va haber problema, vas a ver, tranquilo, y eso me dio la seguridad”, explicó.

“Para ese post era mi cumpleaños y yo estaba en una reunión en mi casa con mis amigos y yo mandé a hacer la torta y no pensaba postear nada (...) Pero cuando fui por la torta dije: ‘Ay, voy a tomar una foto con la torta’. Me tomo la foto y digo: ‘Ay sabes que... ¡A la mie***!’, y la subí (al Instagram)”, comentó.

“Nadie supo nada, todo el mundo se siguió divirtiendo (en su reunión), hasta que empezaron a ver el posteo y mi amigo Adriano Canelo, que lo quiero y lo adoro, vino y me abrazó fuerte y me dijo: ‘¡Qué chévere lo que has hecho!’ (...) No hubo mucha cabeza, ni mucha estrategia... Me pareció como que: ‘¡Ay, qué flojera!’”, indicó.

Bruno Pinasco reveló que tenía miedo de dar a conocer su orientación sexual por temor a su trabajo

El hermano de Chiara Pinasco también confesó que la verdadera razón para no hacer pública su orientación sexual era por temor a su trabajo.

“No tanto eso porque yo nunca he vivido escondiéndome ni aparentando nada. El tema era: 1) la relación con el canal y 2) la relación comercial, porque, aunque suene tonto decirlo yo era imagen de muchas marcas entonces decía pucha ya no van a querer que haga comerciales de tal cosa, etc... Esa era mi duda o mi temor, pero no pasó nada de eso”, se sinceró.

“Nadie está en la obligación de decirle nada a nadie y si tú eres una persona pública tú marcas los límites de qué parte de tu vida es pública y qué parte no... Yo creo que siempre debe haber cosas que deben quedar para ti”, aseveró.