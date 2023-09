El cantante huachano Bryan Arámbulo ha sido denunciado por adquirir un celular de la marca iPhone y no pagarlo. La acusación fue hecha por John Paul, representante de la empresa Betabyte que distribuye equipos móviles de gama alta.

“Nosotros hemos vendido un teléfono, en lo cual este señor no nos ha pagado hasta el momento”, comentó el denunciante. “Nos hemos acercado a través de sus “managers” y la última vez que hablamos nos dijo que “no reconoce” este producto que le hemos vendido, el cual sigue usando en sus presentaciones”, agregó.









Vendedor denuncia por presunta estafa a Bryan Arámbulo

Según el vendedor, el contrato se hizo el 2 de agosto de 2021 y el pago se realizaría en dos cuotas. No obstante, tras haberle abonado como anticipo la suma de S/ 2 500, el artista no volvió a comunicarse con el empresario.

Además, Paul denunció también que esa transferencia inicial habría sido falsa ya que el monto no llegó a sus cuentas bancarias, por lo que hizo una denuncia penal ante el Ministerio Público por falsificación de documentos, tras haberle mostrado un comprobante presuntamente fraudulento.

“En ese sentido, hago una denuncia porque no he recibido ni un sol porque presuntamente me estafó ya que me envió una transferencia bancaria que no existe, fui al banco y vi que no ha ingresado ningún pago”, puntualizó John Paul al noticiero Buenos Días Perú.





Empresario exige pago de deuda a Bryan Arámbulo

Por otro lado, John Paul sostuvo que tras la presunta estafa cometida por Bryan Arámbulo, él se perjudicó económicamente debido a los compromisos financieros que debía asumir con los bancos.

“Necesito que él me cancele porque me ha perjudicado el capital de trabajo. Dos años, me he perjudicado con el banco, yo trabajo con el banco con préstamos, yo tenía que asumir toda la responsabilidad”, complementó el empresario posteriormente en el programa Dilo Fuerte, que conduce Lady Guillén en Panamericana TV.