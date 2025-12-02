Luego que Samahara Lobatón diera a conocer el fin de su relación con Bryan Torres, el cantante decidió romper su silencio y revelar el motivo por el que ambos decidieron poner punto final a su tan comentado romance.
A través de un comunicado, Torres explicó que fue él quien puso fin a su relación con la hija de Melissa Klug, con quien hace pocas semanas dio la bienvenida a su último hijo.
LEE: Melissa Klug se quiebra en el cumpleaños de Samahara y su fría actitud con Jesús Barco desata rumores
“Por respeto a mis hijos no diré nada, ya que ellas están involucradas en todo esto, por el trato en general que se viene realizando, comenzando por G… sí. G… y mi entorno cercano lo sabe y más por los más pequeños también”, señaló Torres.
“Yo soy quien pone fin a la relación, esta vez me voy tranquilo. Con pena por mis hijos, pero los hijos no atan y cuando hay que irse, hay que irse. En el momento exacto, sin esperar más”, agregó.
En la misma línea, Bryan Torres aprovechó para descartar que el fin de su relación con Samahara Lobatón se deba a una presunta infidelidad, tal y cómo habría dejado entrever la influencer en su comunicado.
MÁS INFORMACIÓN: Intervienen fiesta de cumpleaños de Samahara Lobatón por exceso de ruido y quejas vecinales
“No es por un tercero, ni conversaciones, ni infidelidades como lo quieren hacer ver para despistar la realidad de las cosas. Así que seguiré con mi vida tranquila, como lo vengo haciendo, estoy puesto solo en el trabajo y mis hijos. Esto no me redactó nadie, lo hablo desde mi corazón”, precisó el cantante.
TE PUEDE INTERESAR
- Madre de Jefferson Farfán sobre posible boda de la ‘Foquita’ y Xiomy Kanashiro: “No apunto a eso”
- Jesús Barco reafirma que quiere casarse con Melissa Klug: “Eso nunca ha estado en duda”
- Pamela Franco le hace romántica sorpresa a Christian Cueva: “Quiero verte sonreír siempre”
- “El valor de la verdad”: ¿Cuántas preguntas respondió Agatha Lys en el sillón rojo?
- Agatha Lys revela cómo fue vivir tras el abandono de su padre en “El valor de la verdad”
Contenido sugerido
Contenido GEC