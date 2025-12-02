Bryan Torres descarta infidelidad y asegura que fue él quien terminó con Samahara Lobatón. (Foto: Instagram)
Bryan Torres descarta infidelidad y asegura que fue él quien terminó con Samahara Lobatón. (Foto: Instagram)
Redacción EC
Redacción EC

Luego que diera a conocer el fin de su relación con , el cantante decidió romper su silencio y revelar el motivo por el que ambos decidieron poner punto final a su tan comentado romance.

A través de un comunicado, Torres explicó que fue él quien puso fin a su relación con la hija de Melissa Klug, con quien hace pocas semanas dio la bienvenida a su último hijo.

Por respeto a mis hijos no diré nada, ya que ellas están involucradas en todo esto, por el trato en general que se viene realizando, comenzando por G… sí. G… y mi entorno cercano lo sabe y más por los más pequeños también”, señaló Torres.

Yo soy quien pone fin a la relación, esta vez me voy tranquilo. Con pena por mis hijos, pero los hijos no atan y cuando hay que irse, hay que irse. En el momento exacto, sin esperar más”, agregó.

Bryan Torres lanza comunicado y explica la razón del término de su relación con Samahra Lobatón.

En la misma línea, Bryan Torres aprovechó para descartar que el fin de su relación con Samahara Lobatón se deba a una presunta infidelidad, tal y cómo habría dejado entrever la influencer en su comunicado.

Samahara Lobatón y Bryan Torres
No es por un tercero, ni conversaciones, ni infidelidades como lo quieren hacer ver para despistar la realidad de las cosas. Así que seguiré con mi vida tranquila, como lo vengo haciendo, estoy puesto solo en el trabajo y mis hijos. Esto no me redactó nadie, lo hablo desde mi corazón”, precisó el cantante.

