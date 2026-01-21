Bryan Torres vuelve a los escenarios con Barrio Fino tras agresiones contra Samahara Lobatón

El cantante Bryan Torres retomó sus actividades musicales como integrante de la orquesta Barrio Fino, reapareciendo en los escenarios apenas días después de que se hicieran públicas imágenes de una brutal agresión física contra su pareja y madre de sus últimos hijos, Samahara Lobatón.

De ese modo, según ha reportado ‘Amor y Fuego’, Torres se mostró distendido, interactuando con el público y participando activamente del show. Sin embargo, a su salida de los eventos, el músico no brindó declaraciones, retirándose custodiado por un contingente de seguridad privada.

CONOCE MÁS: Melissa Klug revela que el video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón dura 20 minutos

La presencia de Torres en el grupo salsero ha generado una ola de indignación. Mientras la orquesta confirmó nuevas fechas, como su próxima presentación en Huánuco, los usuarios en plataformas digitales han convocado a un boicot.

Entre los comentarios captados en transmisiones en vivo y redes sociales, destacan frases de repudio como: “Ese debe estar en la cárcel” y “Es indignante verlo ahí como si nada”. Incluso durante el show presencial, algunos asistentes increparon al cantante calificándolo de “pegalón”.

Por otro lado, el retorno del cantante a los escenarios se dio en medio de la denuncia por tentativa de feminicidio contra Samahara, que interpuso la madre de esta, Melissa Klug, solicitando además su arresto inmediato.

Ante las imágenes que mostrarían la presunta agresión de Bryan a Samahara, donde habría intentado asfixiarla y golpearla con una plancha en la cabeza, Melissa solicitó medidas restrictivas urgentes, incluyendo la prohibición de salida del país para Torres.

Hasta el momento, ni la orquesta Barrio Fino ni el propio cantante han emitido un comunicado oficial respecto a las denuncias por agresión.