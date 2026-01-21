Bryan Torres vuelve a los escenarios con Barrio Fino tras agresiones contra Samahara Lobatón

Escuchar
(2 min)
El cantante fue denunciado por tentativa de feminicidio contra Samahara Lobatón, madre de sus dos últimos hijos | (Foto: Instagram/@bryan.jg.music)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El cantante Bryan Torres retomó sus actividades musicales como integrante de la orquesta Barrio Fino, reapareciendo en los escenarios apenas días después de que se hicieran públicas imágenes de una brutal agresión física contra su pareja y madre de sus últimos hijos, Samahara Lobatón.

