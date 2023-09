¡Se acabó el amor! El ahora cantante Bryan Torres anunció el fin de la relación que tenía con Samahara Lobatón a menos de un mes de haber iniciado.

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, el amigo de Jefferson Farfán escribió un corto mensaje anunciando el rompimiento del vínculo que tenía con la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón.

“Breve y directo. No tengo más una relación con Samahara Lobatón. Muchas gracias”, escribió en su red social el 7 de setiembre, luego de que su expareja lo haya defendido ante la falta de aprobación de Melissa, madre de Samahara.

¿Cuándo inició la relación de Bryan Torres y Samahara Lobatón?

La relación que tenían Bryan Torres y Samahara Lobatón duró poco más de una semana, ya que, el pasado 30 de agosto fue la propia influencer que oficializó a Torres calificándolo como “el mejor novio”.

¿Qué polémicas tuvieron Bryan Torres y Samahara Lobatón?

Por otro lado, la polémica en torno al vínculo de Torres con Lobatón no faltó, ya que desde el inicio recibió críticas por haber compartido momentos con la hija que Samahara tuvo con su expareja, Youna.

Asimismo, fue cuestionado por Melissa Klug, quien lo acusaba de estar con Samahara con el fin de promocionar la orquesta que integra, diciendo además que su hija Samahara y el artista serían “incompatibles”.

“Creo que no somos muy distintos, solo que mi trabajo es de día y su trabajo es de noche, es un chico de la noche, pero yo lo entiendo, lo he acompañado, yo soy juergueraza a mí me gusta”, respondió Samahara a los comentarios de su madre.