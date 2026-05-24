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Cachay niega negociación con hombre que lo agredió en Olmos. (Foto: Instagram / @cachayeloriginal)
Cachay niega negociación con hombre que lo agredió en Olmos. (Foto: Instagram / @cachayeloriginal)
Por Redacción EC

El cómico José Luis Cachay Ramos, conocido en el ambiente artístico como Cachay, salió al frente para desmentir las declaraciones de Julio Falla, el hombre que lo empujó durante un show en Olmos y le provocó una lesión en el brazo. El humorista apareció al lado de su abogado para desmentir una presunta conversación.

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