El cómico José Luis Cachay Ramos, conocido en el ambiente artístico como Cachay, salió al frente para desmentir las declaraciones de Julio Falla, el hombre que lo empujó durante un show en Olmos y le provocó una lesión en el brazo. El humorista apareció al lado de su abogado para desmentir una presunta conversación.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Cachay aseguró que no ha conciliado con Julio Falla, el hombre que lo empujó durante su presentación en Olmos, y aclaró que las declaraciones de su agresor son falsas.

“Estoy haciendo este video para hacer mi descargo acerca de un contenido que ha hecho el agresor de mi persona, en donde se manifiesta que somos amigos, que él se ha comunicado conmigo, que me ha llamado y lo he perdonado. Es totalmente mentira”, explicó el cómico.

Cachay desmiente a agresor, niega que lo haya perdonado y que hayan negociado tras brutal agresión. (Foto: Instagram / @cachayeloriginal)

Según explicó Cachay, los S/5,000 que el agresor indica que le pagó para que atienda sus lesiones fueron parte de un adelanto de la reparación civil. Además, descartó que lo haya perdonado tras empujarlo durante un show.

“En ningún momento me ha llamado, en ningún momento le he dicho: ‘te perdono’ y en ningún momento hemos arreglado… Todo es totalmente falso”, señaló el humorista.

“Él sale a hacer la transacción de dinero que me deposita a mi cuenta de 5 mil soles y salió de manera prepotente… Él me depositó a cambio de la reparación civil como un adelanto”, resaltó.

Cachay muestra su brazo derecho lesionado y afirma que tiene rota la muñeca tras brutal agresión. (Foto: Captura de video)

Por otro lado, Cachay destacó que sigue vivo de milagro y exige a la justicia que imponga todo el peso de la ley contra su agresor, ya que, tras las lesiones, ha tenido que dejar de trabajar. “Yo tengo que trabajar, he suspendido tres shows esta semana y tengo que ver cómo me recurseo. Me he salvado de la muerte”, sentenció.

Como se recuerda, el agresor de Cachay, identificado como Julio Falla, recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje en el que señaló que habló con el humorista y que obtuvo su perdón. “Dio muestras de ser un ser humano noble que perdona y seguimos siendo amigos”, escribió en el post.