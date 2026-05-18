El cómico José Luis Cachay, conocido en el ámbito artístico como Cachay, sufrió una fuerte agresión de parte de un asistente que presenciaba su show en el distrito de Olmos. El humorista realizaba su show de forma natural; sin embargo, una persona en el público aparentemente se ofendió por sus comentarios y reaccionó empujándolo de las gradas.

En un video que se ha viralizado en redes sociales, se puede ver al comediante interactuando con el público de forma cercana, sobre las gradas del local donde se presentaba. Esta acción es popular en los shows que realiza el Cachay en provincias.

El humorista, vestido con saco y short blanco, interpretaba un tema del cantante mexicano Juan Gabriel cuando se acercó a un hombre en el público, quien al notar la cercanía de Cachay optó por empujarlo, provocando una aparatosa caída.

Producto de la fuerte caída, el cómico Cachay habría sufrido una fractura en su brazo. Rápidamente fue auxiliado y trasladado al centro de salud del distrito de Olmos para recibir la atención médica necesaria.

El show terminó en una fuerte discusión entre los asistente y los que acompañaban al cómico. Algunos se fueron contra el atacante y empezaron a reclamarle con frases como “Si no te gusta no vengas”, “Eres ignorante”, “Es su trabajo” y más.

Por su parte, el presunto agresor del comediante habría sido detenido por las autoridades y estaría bajo investigación preliminar. Aún se desconocen más detalles sobre el tema.

El cómico Cachay habría sufrido una fractura en su brazo. (Foto: Mónica Palomo - GEC) / MONICA PALOMO

Como se sabe, Cachay era parte del elenco de humoristas que se presentó en el local Los Algarrobos de Olmos, junto a Kike Suero y el cómico ambulante ‘Puchito’. Lamentablemente, no pudo terminar su show tras ser agredido por una persona del público.

Hasta el momento, Cachay no se ha pronunciado sobre la agresión que sufrió y su familia todavía no ha dado comentarios al respecto. Se espera que en las próximas horas puedan esclarecer los detalles del lamentable incidente.