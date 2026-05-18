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Cachay sufre agresión durante show en Olmos y se fractura el brazo tras caída. (Foto: Composición: @lacasadelacomedia.peru / @lanoticiaclave)
Cachay sufre agresión durante show en Olmos y se fractura el brazo tras caída. (Foto: Composición: @lacasadelacomedia.peru / @lanoticiaclave)
Por Redacción EC

El cómico José Luis Cachay, conocido en el ámbito artístico como Cachay, sufrió una fuerte agresión de parte de un asistente que presenciaba su show en el distrito de Olmos. El humorista realizaba su show de forma natural; sin embargo, una persona en el público aparentemente se ofendió por sus comentarios y reaccionó empujándolo de las gradas.

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