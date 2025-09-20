¡Muy enamorada! Este sábado 20 de setiembre, la modelo brasileña Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, sorprendió a sus seguidores al anunciar que contraerá matrimonio con el actor André Bankoff tras dos años de relación.

Por ello, la modelo, quien tiene más de dos millones de seguidores en redes sociales, publicó un video y fotografías del emotivo y romántico momento en que su pareja le propuso matrimonio frente al mar, entregándole un lujoso anillo.

“¡SIIIIIIIIIIIIIII! Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre” , escribió Cachaza en su publicación de Instagram.

Por su parte, Bankoff también se mostró alegre por el compromiso. “Te amo, mi amor, que Dios nos bendiga siempre. Yo quiero construir una familia contigo y caminar de manos atadas hasta el final de nuestras vidas” , expresó.

Aunque la pareja no ha confirmado la fecha exacta de la boda, se prevé que el evento se celebre el próximo año. Su relación comenzó a principios de 2023, tras conocerse en Brasil.

Este compromiso marca el inicio de una nueva etapa en su vida, especialmente tras el fin de su relación, de doce años, con el también exchico 'reality’ Rafael Cardozo.

Carol Reali 'Cachaza' y André Bankoff | Foto: Instagram