La modelo Carol Reali, conocida por Cachaza, negó estar embarazada y explicó que actualmente ser madre no está dentro de sus planes, pero no descarta la posibilidad.

El rumor de un supuesto embarazo se dio porque imágenes captaron a Reali con su vientre hinchado, lo que despertó en medios locales la curiosidad por saber su estado.

En ese sentido, Cachaza explicó que “hay días en los que una mujer está un poquito hinchada”. “No está en los planes ahorita pero si viene, viene”, indicó Carol.

Como se recuerda, actualmente la exintegrante de “Esto es guerra” mantiene una relación con el actor brasileño André Bankoff, con quien no descartó tener un bebé.

¿André Bankoff le pidió un hijo a Cachaza?





Al ser consultada por las cámaras de “Amor y fuego”, la modelo brasileña explicó que su novio “muere” por ser papá. Aunque actualmente está llevando un método anticonceptivo, dijo que si llegara a fallar, recibirían al bebé con bastante amor.

“Él se muere por ser papá... Sí me cuido pero en verdad es algo que sí está en los planes, no ahorita, sino a futuro, pero si Diosito manda antes, hay que recibirlo con mucho amor”, comentó.

Por otro lado, Carol detalló que sus padres mantiene una buena relación con su novio y que cada vez se unen más como familia.

¿Cachaza se casará con André Bankoff?





Carol Reali reveló también que tiene planes de matrimonio con su novio André Bankoff y que el matrimonio será lo primero que harían antes de encargar un bebé.

“Hablamos del tema André es un hombre muy listo, de hecho hablamos a futuro no se cuándo, no se ha dicho, pero hay interés, hablamos de todo, de matrimonio, hijos, casa, de todo. El matrimonio primero, ahora por partes, hay que hacer las cosas bien”, añadió.

Finalmente, Cachaza se refirió a su expareja Rafael Cardozo, con quien estuvo 12 años. “El anillo que me dio Rafael se quedó con él, que lo aproveche, a mí ya me viene nuevo anillo”, dijo. “Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien, que sea feliz, que encuentre el amor, yo le deseo toda la felicidad del mundo”, complementó.