Camila Domínguez, hija del cantante Christian Domínguez, expresó su molestia en plena transmisión del podcast ‘No aclares que oscureces’, luego de descubrir que su padre no la tenía agregada entre sus contactos de WhatsApp. El episodio ocurrió el lunes 16 de noviembre, cuando la joven de 18 años intentó comunicarse telefónicamente con el líder de la Gran Orquesta Internacional, pero no obtuvo respuesta.

Todo comenzó cuando Camila intentó llamar al cantante durante la emisión en vivo del programa conducido por Dafonseka. Ante la falta de respuesta, los conductores revisaron el perfil de WhatsApp del artista y notaron que inicialmente no aparecía una fotografía visible.

“¿Por qué no tiene foto tu viejo?”, preguntó el conductor. “Creo que no me ha agregado” , respondió la joven entre risas, mientras bromeaba con la posibilidad de que su padre la hubiera bloqueado.

Sin embargo, el productor del espacio, Abnner Robles, y los conductores descubrieron segundos después que el perfil del cantante sí tenía una fotografía. La imagen correspondía a su boda con Karla Tarazona, celebrada en junio de este año. El hallazgo sorprendió a Camila, quien se mostró desconcertada frente a las cámaras.

“No puede ser posible que no me hayas agregado. Yo pensé que no tenías foto de perfil y me vengo a enterar en vivo y en directo que no es así” , expresó la joven durante el programa.

Camila Domínguez reclama a su padre en vivo

La hija del cantante continuó manifestando su incomodidad por no figurar entre los contactos de WhatsApp de su padre. Incluso, simuló tener lágrimas en los ojos mientras cuestionaba que el músico no hubiera respondido su llamada.

“Me retiro por esa falta de respeto. Yo quiero decirte que no puedes ser capaz que no me hayas agregado al WhatsApp pensando que no tienes foto de perfil y me vengo a enterar en vivo y en directo. Me pasas humillación, me sacan tu foto de perfil al aire y no me contestas el teléfono de paso ”, reclamó.

TE PUEDE INTERESAR: Snoopy y el especial de Navidad con el que los adultos vuelven a ser niños: hablamos con los creadores

Pese a no conseguir comunicarse con Christian Domínguez, Camila intentó contactar a una tercera persona que, según indicó, conocía al cantante. Durante esa llamada, le pidió que intercediera para que su padre respondiera.

“¿Estás con mi papá? Le puedes decir que me conteste por favor, a ver si te contesta a ti porque me he enterado que no me tiene agregada, no tiene su foto ”, manifestó.

El episodio se produjo días después de que Camila Domínguez y su padre anunciaran una reconciliación, por lo que el descubrimiento durante la transmisión volvió a generar comentarios sobre la relación entre ambos.

VIDEO RECOMENDADO