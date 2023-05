Camila Escribens brindó una entrevista a Trome y sacó a relucir su emoción después de hacerse acreedora de la corona del certamen de belleza más popular de nuestro país. Sin embargo, esta victoria no fue tan bien recibida por todos.

“Para mí es un honor, para mí Miss Perú es todo mi corazón, desde pequeña mi sueño siempre ha sido representar al Perú, primero en las Olimpiadas y ahora se me presentó esta oportunidad. Cuando conocí la plataforma del Miss Perú, que empodera a las mujeres, me quedé encantada, estoy agradecida con Jessica, con todos los jurados, con todo el público que ha votado por mí. No saben cómo me siento, estoy feliz, emocionada, no tengo palabras para describir cómo me siento, pero sobre todo agradecida”, dijo la modelo.

Además, aprovechó para pedirle a sus detractores que sean más empáticos, puesto que todos tienen un mismo objetivo, que es dejar el nombre de nuestro país en alto, que es lo que planea hacer en el próximo Miss Universo.

“Lo respeto, pero creo que decir ‘reciclada’ es un poquito.... creo que cuando alguien tiene un sueño debe cumplirlo si realmente lo quiere y no sé, creo que debemos ser un poquito más ‘nice’ y comprender que todos somos Perú y y apoyarnos juntos para unirnos más”, dijo.