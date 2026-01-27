Camucha Negrete: Familia de la actriz desmiente presunto maltrato de Sergio Galliani

Luego que el programa “Amor y Fuego” presentara una entrevista a la actriz Sonia Oquendo donde señalaba presuntos maltratos de parte de Sergio Galliani durante los ensayos de la obra “Monólogos de la vagina”, la familia de la actriz Camucha Negrete salió al frente para desmentir esta situación.

A través de un comunicado en redes sociales, la familia de Camucha Negrete señaló que “todo fue producto de un malentendido” y que Sergio Galliani jamás maltrató a la experimentada actriz.

En su misiva, la familia aclara que, si bien los ensayos de la obra “Monólogos de la vagina” eran exigentes, las actrices protagonistas jamás fueron víctimas de maltratos.

“Es cierto que los ensayos de su última obra fueron agotadores debido al estado físico en el que ‘Camu’ se encontraba. No obstante, las exigencias del productor Sergio Galliani fueron siempre las propias de un profesional”, señaló la misiva.

“Con este comunicado, aclaramos el malentendido y desmentimos categóricamente que ‘Camu’ haya recibido maltratos por parte de Sergio Galliani”, añadió la familia de Camucha Negrete.

Familia de la actriz Camucha Negrete desmiente presunto maltrato de Sergio Galliani. (Foto: Captura de IG)

Finalmente, la familia de la actriz pidió que “no se siga utilizando su nombre para generar controversia con información que no es cierta, por respeto a su memoria y a todas las personas involucradas”.

El comunicado fue compartido por Connie Chaparro, quien agradeció el gesto de la familia de Camucha Negrete de hacer un comunicado para desmentir un presunto maltrato de parte de Sergio Galliani.

Por su parte, el mismo Sergio Galliani también aprovechó el comunicado de la familia de Camucha Negrete para agradecer la aclaración. “Yo no trabajo nunca solo, siempre hay un equipo atrás mío que me avala y me sostiene y, por supuesto, para dale lo mejor al público”, sentenció.