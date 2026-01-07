Cantante cubana Seidy “La niña” alista maletas para su arribo al Perú

La artista cubana del género reparto anunció que llegará por primera vez al Perú. Para alegría de sus fanáticos, Seidy “La Niña” arribará a nuestro país a mediados de febrero como parte de una gira promocional en la que presentará sus principales éxitos musicales.

Pecadora, Cuídate y Tatuaje son algunos de los temas que la artista traerá en su primera visita al país. | Foto: Difusión.

Alejada de las polémicas en redes sociales, la intérprete confirmó su próxima visita a territorio nacional. Canciones como Pecadora, Cuídate, Mulática, La Temba y Tatuaje figuran entre las más aclamadas por sus seguidores, quienes podrán verla de cerca este año.

Con sus éxitos más populares, Seidy “La Niña” se prepara para encontrarse con el público peruano. | Foto: Difusión.

La promotora oficial a cargo de su llegada, Showeventosperu, informó que la cantante cumplirá compromisos televisivos y realizará presentaciones para el público local. “El arribo de Seidy está previsto para la quincena de febrero de 2026. Será la primera vez que la artista llegue al Perú”, precisó la productora.

De esta manera, Seidy “La Niña” se prepara para su esperado debut en el país. Para mayor información sobre su visita y los shows programados, los interesados pueden comunicarse al número 989 060 572.