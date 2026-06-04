El matrimonio de Christian Domínguez y Karla Tarazona sigue generando diversos comentarios en el mundo del espectáculo. Si bien la ceremonia estuvo cargada de momentos emotivos, hubo otros que llamaron la atención de los fans como la interpretación de “La incondicional” durante la fiesta.

El clásico tema de Luis Miguel sonó durante la celebración del matrimonio y la escena rápidamente se viralizó en redes sociales, provocando diversos comentarios de los cibernautas, quienes consideraron esto como una presunta dedicatoria a Karla Tarazona.

Al respecto, el cantante Otoniel Ríos, integrante de la Río Band, rompió su silencio y explicó la verdad tras esta interpretación. En entrevista para “Magaly TV, la firme”, el músico explicó la verdad sobre su interpretación.

@otoniel.rios Interpretando la Incondicional al lado del gran Ricky Santos en el Matrimonio maravilloso de mis hermanitos Christian Domínguez Y Karla Tarazona ❤️❤️❤️ Triunfo el Amor ❤️ ♬ sonido original - Otoniel Rios

Ríos fue claro al asegurar que no hubo doble intención detrás de esta interpretación. “No es parte de mi repertorio”, indicó el cantante, descartando que el tema fue elegido para provocar controversia sobre la esposa.

“He escuchado muchas personas que me han dicho: ‘Christian Domínguez te ha pagado, te ha jalado a un costado para que cantes La Incondicional’”, reveló Ríos. Pese a los rumores, el cantante negó dicho rumor y aclaró que Ricky Santos, imitador de Luis Miguel, fue quien llegó al escenario con el repertorio del ‘Sol de México’.

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“Lo que pasa es que La Incondicional es parte de un mix que hace Luis Miguel. Entonces el muchacho estaba preparado”, explicó, precisando que él solo se unió a la música que ya estaba sonando en aquel momento.

Cantante de Río Band negó haberle dedicado 'La Incondicional' a Karla Tarazona

Según dijo Otoniel Ríos, los comentarios posteriores a su presentación exageraron todo. Incluso se animó a cuestionar las teorías de un presunto encuentro con Domínguez para ponerse de acuerdo con el repertorio musical que iba a tener durante su show luego de la boda.