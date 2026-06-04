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Cantante de la Río Band explica porque cantó “La incondicional” en boda de Karla Tarazona. (Foto: Captura de video: "Magaly TV, la firme / @riobandorquesta)
Cantante de la Río Band explica porque cantó “La incondicional” en boda de Karla Tarazona. (Foto: Captura de video: "Magaly TV, la firme / @riobandorquesta)
Por Redacción EC

El matrimonio de Christian Domínguez y Karla Tarazona sigue generando diversos comentarios en el mundo del espectáculo. Si bien la ceremonia estuvo cargada de momentos emotivos, hubo otros que llamaron la atención de los fans como la interpretación de “La incondicional” durante la fiesta.

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